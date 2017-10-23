استهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عالميا بقوة مشوارها في بطولة الماسترز التي تتنافس فيها افضل ثماني لاعبات التنس في العالم، بفوزها السهل على الأميركية المخضرمة ڤينوس وليامس الخامسة 6-2 و6-2 امس في سنغافورة ضمن المجموعة البيضاء.

واحتاجت العملاقة التشيكية (1، 86 م) إلى 72 دقيقة فقط للتغلب على ڤينوس (37 عاما) الوحيدة بين الثماني المشاركات في البطولة سبق لها التتويج بلقبها (2008).

وحسمت بليسكوفا التي بلغت دور الأربعة في رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، المجموعة الاولى لصالحها 6-2 في نصف ساعة، قبل ان تكسب الثانية بالنتيجة ذاتها في 42 دقيقة، علما أن ڤينوس وصيفة أستراليا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم، حصلت على فرصتين لكسر إرسال التشيكية في الشوط الثالث دون أن تنجح في مسعاها.

وهو الفوز الثاني لبليسكوفا على ڤينوس في 3 مواجهات بينهما. وتضم المجموعة أيضا الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية واللاتفية يلينا اوستابنكو السابعة.

في المقابل تضم المجموعة الحمراء الرومانية سيمونا هاليب الأولى والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة والدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة والفرنسية كارولين غارسيا الثامنة.

بدورها استهلت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المشوار بقوة بفوزها على اللاتفية يلينا اوستابنكو السابعة 6-3 و6-4.