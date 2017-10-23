تابع غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب معاناته في بداية الموسم ومني بخسارته الثانية في 3 مباريات عندما سقط أمام مضيفه ممفيس غريزلير 101-111، فيما لم تكن حال وصيفه كليفلاند كافالييرز أفضل بسقوطه على ارضه أمام اورلاندو ماجيك 93-114 ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

في المباراة الاولى، واصل غولدن ستايت ووريرز معاناته في إيجاد سكة الانتصارات وهدوئه الذي امتاز به في الأعوام الثلاثة الاخيرة، وبدت جيدة عصبية لاعبيه، خصوصا نجمه ستيفن كوري صاحب 37 نقطة والذي طرد في نهاية المباراة بعد احتجاجه على قرار للحكام وقام برمي واقي الأسنان.

وكان غولدن ستايت خسر المباراة الافتتاحية على ارضه أمام هيوستن روكتس الثلاثاء، قبل ان يفوز على مضيفه نيو اورليانز بيليكنز الجمعة.

من جانبه، وبعد فوزين مريحين على بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس، سقط كليفلاند كافالييرز للمرة الاولى هذا الموسم وكانت على ارضه أمام ضيفه اورلاندو ماجيك 93-114.

ومني مرشح آخر لإحراز اللقب وهو اوكلاهوما سيتي ثاندر بالخسارة أمام يوتا جاز 87-96، وهي الأولى له هذا الموسم بعد فوزه على نيويورك نيكس 105-84.