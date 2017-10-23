خيم التعادل السلبي على قمة نابولي وضيفه انتر في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فبقي الأول متصدرا بفارق نقطتين عن الفريق اللومباردي.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين، فرفعت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري رصيدها إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، مقابل 23 للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي.

ودخل انتر المباراة منتشيا بحسمه دربي مدينة ميلانو الأسبوع الماضي ضد جاره ميلان 3-2، في مباراة فرض فيها مهاجمه الارجنتيني ماورو ايكاردي نفسه نجما لها بتسجيل أهداف فريقه الثلاثة.

أما نابولي فعاش أسبوعا حافلا بدأه بالفوز على روما 1-0 في عقر دار الأخير بالدوري المحلي الأسبوع الماضي قبل أن يخوض مباراة قوية ضد مانشستر سيتي الانجليزي وخسرها 1-2 في دوري أبطال اوروبا.

على ملعب سان باولو في جنوب البلاد وأمام 50 الف متفرج، حصل نابولي على فرصة مزدوجة خطيرة منتصف الشوط الاول تألق الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش في صدها امام المهاجمين الاسباني خوسيه كايخون والبلجيكي دريس مرتنس (20).

رد انتر بكرة خطيرة عن طريق الإسباني بورخا فاليرو الذي أطلق كرة قوية أبعدها مواطنه بيبي رينا إلى ركنية (42). وكان نابولي الأفضل في الشوط الأول والأكثر إلهاما، لكنه لم يحصل على الكثير من الفرص الخطيرة على مرمى «نيراتزوري».

وفي الثاني بدا الإرهاق واضحا على لاعبي نابولي بعد مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، فظهر لاعبو إنتر بأريحية على المستطيل.

ورغم ذلك سنحت لنابولي فرصة للپولندي بيوتر زيلينسكي (84) وأخرى لمرتنس (90) وقف لهما بالمرصاد الحارس المتألق هندانوفيتش. وسحق سمبدوريا ضيفه المتواضع كروتوني 5-0.

بدوره، حقق روما الملقب بالذئاب فوزا ثمينا على مضيفه تورينو 1-0

واحرز هدف روما كولاروف في الدقيقة 69. ورفع فريق «الجيلاروسي» رصيده الى 18 نقطة وله مباراة مؤجلة.

بينما واصل ميلان مسلسل اهدار النقاط ليسقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه جنوى 0-0.