سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشحا فوق العادة لإحراز لقب جائزة أفضل لاعب لعام 2017 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ظل منافسة من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في الحفل الذي يقام اليوم في لندن.

وكان رونالدو قاد فريقه ريال مدريد الإسباني الى التتويج ببطولة الدوري المحلي والكأس السوبر المحلية ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية الموسم الفائت.

وتوج رونالدو (32 عاما) بالجائزة المرموقة العام الماضي أيضا بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال الى بطولة أوروبا 2016 وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضا.

أما ميسي (30 عاما) فسجل 54 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي وقاده الى إحراز الكأس المحلية، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفا في أول 8 مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.

في المقابل فاز نيمار (25 عاما) مع برشلونة فريقه السابق بالكأس المحلية قبل أن ينتقل لصفوف باريس سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وفي فئة المدربين انحصرت المنافسة على الجائزة بين الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد الى لقب الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا، والإيطالي انطونيو كونتي الذي توج بلقب الدوري الانجليزي في موسمه الاول مع تشلسي، ومواطنه ماسيميليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس الى الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للموسم الثالث على التوالي ونهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، خاض زيدان مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي، وهو قاده منذ مطلع عام 2016 إلى سبعة ألقاب من أصل تسعة ممكنة: دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الاسباني للمرة الأولى منذ 2012، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبية مرتين، والكأس السوبر الإسبانية.

ويتنافس الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس) والكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) على جائزة أفضل حارس مرمى.

ولدى السيدات، انحصرت المنافسة على لقب أفضل لاعبة بين الفنزويلية دينيا كاستيانوس (سانتا كلاريتا ليو هيت) والهولندية لييكي مارتنس (روزنغارد السويدي/ برشلونة الاسباني) والأميركية كارلي لويد (هيوستن داش).

وضمت اللائحة النهائية لجائزة افضل مدرب الدنماركي نيلز نيلسن (المنتخب الدنماركي) والفرنسي جيرار بريشور (اولمبيك ليون) والهولندية سارينا فيغمان (المنتخب الهولندي). وتوزع ايضا جوائز لأفضل هدف وافضل المشجعين.