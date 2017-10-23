سجل برشلونة أفضل بداية له في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما انتصر على ملقة بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة من الليغا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن كتيبة إرنستو فالفيردي تمكنت من الفوز في 8 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، وهو أمر تكرر من قبل في 4 نسخ مواسم 1963/1964 و1997/1998 و2012/2013 و2013/2014.

وأوضحت أن ما يجعل البداية الحالية هي الأفضل، قدرة البلوغرانا على تسجيل 26 هدفا واستقبال 3 أهداف فقط أي بفارق 23 هدفا، وهو أمر لم يتكرر من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن ثاني أفضل بداية كانت موسم 2013/2014 بقيادة تاتا مارتينو، وذلك حينما فاز برشلونة في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة، ولكن وقتها سجل 28 هدفا واستقبل 6 أهداف أي بفارق 22 هدفا لصالحه.

كما تكرر الأمر من قبل مع تيتو فيلانوفا الذي حقق النتيجة ولكن بفارق 18 هدفا لصالحه (سجل 29 هدفا واستقبل 11)، كما جاء موسم 1997/1998 مع الهولندي لويس فان غال بانتصار 8 مرات وتعادل وحيد أيضا وسجل وقتها 23 هدفا واستقبل 8 أي بفارق 15 هدفا.

وأخيرا مع سيزار رودريغيز في 1963/1964 حينما حقق برشلونة فارق 17 هدفا لصالحه بعد 9 جولات فقط.