سجل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما جديدا مع ناديه بعدما صنع هدفا في المباراة أمام ملقة. وصنع ميسي هدف فريقه الثاني في مرمى ملقة، وهو الهدف رقم 500 الذي يشارك فيه اللاعب بقميص برشلونة في الدوري بعد 391 مباراة.

ويملك ميسي في رصيده من الأهداف 360 هدفا إلى جانب صناعته 140 هدفا، آخرها لإنييستا في مباراة ملقة.

من جانبه، عاد نجم البرسا انييستا للتسجيل وهو الهدف الأول لمتوسط ميدان المنتخب الإسباني منذ 51 مباراة في الدوري الإسباني.

وكان هدف إنييستا في شباك ريال مدريد يوم 21 نوفمبر 2015 هو الأخير للرسام مع برشلونة في الدوري المحلي.