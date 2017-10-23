جائزة أفضل لاعب
البرتغالي كريستيانو رونالدو - ريال مدريد
الأرجنتيني ليونيل ميسي - برشلونة
البرازيلي نيمار - برشلونة - سان جرمان
جائزة أفضل لاعبة
الأميركية كارلي لويد - هيوستون داش
الفنزويلية دينا كاستيانوس - فلوريدا ستيت
الهولندية لييكي مارتينس - برشلونة
جائزة أفضل مدرب
الإيطالي - أنتونيو كونتي - تشلسي
الإيطالي ماسيميليانو أليغري - يوفنتوس
الفرنسي زين الدين زيدان - ريال مدريد
جائزة أفضل مدربة
جيرارد بريشور - ليون
نيلس نييلسن - الدنمارك
سارينا فييجمان - هولندا
جائزة أفضل جمهور
جمهور بوروسيا دورتموند
جمهور سيلتيك
جمهور كوبنهاغن
جائزة فريق فيفبرو
إلى جانب الجوائز الفردية، سيتم الإعلان عن فريق فيفبرو لأفضل تشكيل في العالم خلال الحفل، محددا أفضل لاعب في كل مركز لاختيار 11 لاعبا للتشكيل المثالي لفريق العالم من الموسم الماضي.
جائزة بوشكاش - هدف العام
أوليفييه جيرو - أرسنال
دينا كاستيانوس - فنزويلا
أوسكارين ماسولوكي - باروكا إف سي