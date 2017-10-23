ألحق توتنهام احد الفرق المرشحة لإحراز اللقب خسارة قاسية بضيفه ليفربول 4-1 على ملعب ويمبلي في ختام المرحلة التاسعة من بطولة انجلترا لكرة القدم، في حين عمق ارسنال جراح ايفرتون وتغلب عليه 5-2.

ورفع توتنهام رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف عن مان يونايتد الثاني، علما بان الفريقين سيلتقيان الأسبوع المقبل على ملعب «اولدترافورد». اما مان سيتي المتصدر فيبتعد عنهما بفارق 5 نقاط، في حين تراجع ليفربول الى المركز التاسع.

والفوز هو الرابع لتوتنهام تواليا في حين استمرت عروض ليفربول المخيبة في الدوري المحلي، حيث فاز في مباراة واحدة في آخر ست خاضها.

وضرب توتنهام بقوة مبكرا بتسجيله هدفين، الأول عبر هدافه هاري كين 4، قبل ان يلعب الأخير دور الممرر لزميله الكوري الجنوبي هونغ مين ليتابعها في الشباك (12).

ورد ليفربول بهدف ملعوب من المصري محمد صلاح (24)، لكن توتنهام رد بعد فشل دفاع ليفربول في تشتيت احدى الكرات من ركلة حرة ليتابعها ديلي الي في الشباك في الوقت الإضافي من الشوط الأول.

ورفع كين نفسه النتيجة الى 4-1 مستغلا خطأ آخر من مينيوليه (56)، لينفرد كين بالتالي بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، متقدما بفارق هدف واحد عن مهاجمي مان يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو ومان سيتي الأرجنتيني سيرخيو اغويرو.

إسبانيا

عاد اتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه سلتا فيغو 1-0.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الى مواجهته مع سلتا على خلفية اربع مباريات متتالية دون فوز على الصعيدين المحلي والقاري، بينها خسارة أمام تشلسي الانجليزي على ارضه (1-2) في دوري ابطال أوروبا،

ونجح الأتليتي في الخروج بالنقاط وتحقيق فوزه الرابع تواليا على سلتا فيغو والخامس هذا الموسم بفضل الفرنسي كيفن غاميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد وهدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 29.

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 19 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وواصل فياريال صحوته بفوزه الكبير على ضيفه لاس بالماس 4-0.

وصمد لاس بالماس بالشوط الأول قبل ان ينهار في الثاني وتستقبل شباكه 4 اهداف حملت تواقيع الدولي الكونغولي باكامبو (48) وماريو غاسبار (65) وخواكيم نافارو (67 خطأ في مرمى فريقه) والايطالي سانتوني (93)

وهو الفوز الثالث على التوالي للغواصات بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 16 نقطة.

احتفظ برشلونة المتصدر بفارق النقاط الأربع الذي يفصله عن اقرب منافسيه، بعد فوزه المتوقع على ضيفه ملقة 2-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده الى 25 نقطة من اصل 27 ممكنة، بفارق 4 نقاط عن فالنسيا الذي سحق إشبيلية 4-0.