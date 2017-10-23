استعاد يوفنتوس حامل اللقب توازنه بفوز كبير حققه بعشرة لاعبين على مضيفه اودينيزي 6-2 بفضل ثلاثية للألماني سامي خضيرة في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وبدا يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة في طريقه لتعثر ثالث على التوالي بعدما اضطر لإكمال مباراته مع مضيفه اودينيزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26، لكن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري تجاوز هذه العقبة وحقق فوزا كبيرا في نهاية المطاف، بفضل ثلاثية لخضيرة.

ورفع يوفنتوس، القادم من تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين، رصيده الى 22 نقطة.

بدوره، حقق روما الملقب بالذئاب فوزا ثمينا على مضيفه تورينو 1-0 واحرز هدف روما كولاروف في الدقيقة 69. ورفع فريق «الجيلاروسي» رصيده الى 18 نقطة وله مباراة مؤجلة.

بينما واصل ميلان مسلسل اهدار النقاط ليسقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه جنوى 0-0.

وخيم التعادل السلبي على قمة نابولي وضيفه انتر في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فبقي الأول متصدرا بفارق نقطتين عن الفريق اللومباردي.

ولم يخسر الفريقان حتى الآن ويملكان سجلين رائعين، فرفعت كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري رصيدها إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، مقابل 23 للاعبي المدرب لوتشانو سباليتي.