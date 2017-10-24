اقتنص الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان جائزة الفتى الذهبي لعام 2017.

وأعلنت صحيفة «توتو سبورت» التي تمنح الجائزة كل عام تفوق مبابي على مواطنه عثمان ديمبلي نجم برشلونة والإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مان يونايتد والبرازيلي خيسوس مهاجم مان سيتي، حيث جاءوا في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب، فيما جاء الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان في المركز الخامس.

وانضم مبابي إلى سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة من موناكو، مع خيار أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو، ليصبح وقتها ثاني أغلى لاعب في العالم، عقب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم للنادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو.

وبات مبابي أصغر لاعب في التاريخ يترشح للجائزة وذلك ببلوغه 18 عاما و9 أشهر متفوقا بستة أيام فقط عن النجم الإنجليزي مايكل أوين عندما ترشح لها بقميص ليفربول عام 1998.