النسور تحلّق مجدداً في «الكالتشيو»

حقق ريال مدريد حامل اللقب فوزه الرابع تواليا وقلص الفارق الذي يفصله عن غريمه برشلونة المتصدر الى 5 نقاط مجددا، وذلك بفوزه على ضيفه المتواضع ايبار 3-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب «سانتياغو برنابيو»، حسم الريال مواجهته مع ضيفه الباسكي ايبار في الشوط الأول الذي انهاه متقدما بهدفين نظيفين، وأضاف ثالثا في اواخر الشوط الثاني. الا ان أيا من هذه الأهداف لم يكن لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اكتفى بهدف وحيد في مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن.

لكن الأهم هو أن الملكي استعاد نغمة الفوز بعد التعادل المخيب أمام ضيفه توتنهام هوتسبر الانجليزي (1-1) في دوري ابطال اوروبا.

ورفع فريق المدرب الفرنسي زيدان رصيده الى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف فالنسيا الثاني الذي تغلب السبت الماضي على اشبيلية 4-0، و5 نقاط خلف برشلونة المتصدر الفائز السبت ايضا على ملقة 2-0.

ايطاليا

واصل لاتسيو عروضه المميزة في الدوري الايطالي وبقي على المسافة ذاتها من يوفنتوس بتحقيقه فوزه الرابع تواليا وجاء على حساب ضيفه كالياري بثلاثة اهداف للمتألق تشيرو ايموبيلي الذي رفع رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين بعد تسجيله الهدفين الأولين (7 من ركلة جزاء و41) قبل أن يضيف الانغولي كيسانغا (49) الثالث.

وتفتتح المرحلة العاشرة من المسابقة اليوم حيث يستضيف انتر ميلان الساعي لاحراز اللقب سمبدوريا المتعثر في لقاء يريد فيه النيراتزوري استعادة الانتصارات التي غابت عنه بالجولة الماضية اثر تعادله مع مضيفه نابولي سلبيا.

فرنسا

جنب المهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني فريقه باريس سان جرمان هزيمته الأولى أمام مضيفه وغريمه مرسيليا منذ 2011، بادراكه التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي شهدت طرد زميله البرازيلي نيمار، في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وبدا مرسيليا في طريقه لحسم المباراة لصالحه للمرة الأولى منذ 27 اكتوبر 2011 (3-0)، وذلك بعدما كان متقدما على لاعبي المدرب الإسباني اوناي ايمري حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بينما الضيوف يلعبون بنقص عددي بعد طرد نيمار في الدقيقة 87 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

الا ان كافاني استغل وجود النجم السابق لبرشلونة الإسباني خارج الملعب لينفذ ركلة حرة سجل منها هدف التعادل وانقذ فريقه من هزيمته الأولى لهذا الموسم، رافعا رصيده الشخصي لتسعة أهداف.

ورغم اهداره نقطتين للمرة الثانية هذا الموسم، بقي سان جرمان في الصدارة بفارق اربع نقاط عن موناكو حامل اللقب، ما دفع كافاني الى الشعور بالارتياح حيال مساهمته الثمينة.

وشتان بين مباراة أمس الاول وتلك التي جمعت الفريقين الموسم الماضي على الملعب نفسه، إذ انتهت في حينها بنتيجة 5-1 لنادي العاصمة الذي حقق أكبر فوز له على غريمه في معقله بتاريخ مواجهاتهما، والتي خاضها الرقم 92 منها في كل المسابقات.