كتب نجم باريس سان جرمان نيمار أولى كلماته في السجل الأسود مع ناديه أمام مرسيليا ضمن الدوري الفرنسي.

وحصل البرازيلي على البطاقة الحمراء الأولى له مع بي أس جي منذ انضمامه الصيف الماضي قادما من برشلونة.

وتعرض نيمار لبطاقتين صفراوين في الدقيقتين 85 و87، خلال اللقاء ليحصل على البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة في كلاسيكو فرنسا.

وطرد نيمار بعد عرقلته من لاعب مرسيليا الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، حيث تشابك مع اللاعب معترضا على طريقة عرقلته. وبهذا الطرد، دخل نيمار التاريخ الأسود للكلاسيكو الفرنسي، حيث اعتبر أول لاعب يسجل في المباراة ويطرد منها منذ 25 عاما.