سجل الكونغولي باكامبو أفضل بداية تهديفية لمهاجمي فياريال عبر تاريخه في «الليغا»، بعدما أحرز ثمانية أهداف في أول تسع جولات بالمسابقة.

وتمكن باكامبو الذي يقضي ثالث مواسمه بقميص «الغواصات الصفراء»، من زيارة الشباك في أربع من إجمالي ثماني مواجهات شارك فيها هذا الموسم.

ويعود الرقم التهديفي الأفضل في تاريخ النادي لموسم (2010-2011)، والمسجل باسم المهاجم الإيطالي جوسيبي روسي، الذي سجل ستة أهداف بأول تسع جولات آنذاك.

ويتواجد باكامبو في المركز الثاني لهدافي الدوري الاسباني هذا الموسم ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف فقط خلف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.