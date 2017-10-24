ضمن سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بشكل كبير لقب بطولة العالم للفورمولا واحد 2017، بعد فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى وحلول سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثانيا.

وبات هاميلتون (32 عاما) يتقدم على منافسه الألماني بفارق 66 نقطة في الترتيب العام للبطولة، قبل ثلاثة سباقات على نهاياتها. ويمكن للسائق البريطاني أن يتوج بلقب رابع في مسيرته، في حال حلوله في أي من المراكز الخمسة الأولى في المرحلة الثامنة عشرة للبطولة المقررة في نهاية الأسبوع المقبل في المكسيك.

ومع حلول سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في المركز الخامس على حلبة أوستن بولاية تكساس الأميركية، ضمن فريق مرسيدس لقب بطولة العالم للصانعين للموسم الرابع تواليا.

وحقق هاميلتون الفوز التاسع له هذا الموسم، والـ 62 في مسيرته بعدما انطلق من المركز الأول للمرة 72 معززا رقمه القياسي.

كما حقق هاميلتون فوزه الخامس على حلبة أوستن، وقال «حظينا بيوم جميل. أحب هذه الحلبة. أعتقد أن هذه الحلبة هي المفضلة بالنسبة إلي حاليا».

وكان محاور السائقين على منصة التتويج أسطورة ألعاب القوى الجامايكي أوساين بولت.

وحل ثالثا سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن، على الرغم من أن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن تجاوزه في اللفة الأخيرة. إلا أن منظمي السباق فرضوا عقوبة خمس ثوان على الهولندي نظرا الى قيادته على جزء اسفلتي لكن خارج حدود الحلبة أثناء التجاوز.

وانطلق هاميلتون من المركز الأول أمام فيتل، الا ان الأخير حقق انطلاقة قوية وتمكن سريعا من انتزاع المركز الأول، وشرع في توسيع الفارق تدريجا عن البريطاني.

إلا أن الأخير استعاد الصدارة في اللفة السادسة.

وإليكم نتائج السباق:

- جائزة الولايات المتحدة الكبرى

1- البريطاني هاميلتون (مرسيدس) 1.33:50.993 ساعة

2- الالماني فيتل (فيراري) بفارق 10.143 ثانية

3- الفنلندي رايكونن (فيراري) بفارق 15.779 ثانية

4- الهولندي فيرشتابن (ريد بول) بفارق 16.768 ثانية

5- الفنلندي بوتاس (مرسيدس) بفارق 34.967 ثانية

6- الفرنسي أوكون (فورس انديا) بفارق 1:30.980 دقيقة

7- الاسباني جونيور (رينو) بفارق 1:32.944 دقيقة

8- المكسيكي بيريز (فورس انديا) بفارق لفة واحدة

9- البرازيلي ماسا (وليامس) بفارق لفة واحدة

10- الروسي دكفيات (تورو روسو) بفارق لفة

- بطولة العالم للسائقين

1- البريطاني هاميلتون 331 نقاط

2- الألماني فيتل 265 نقطة

3- الفنلندي بوتاس 244 نقطة

4- الاسترالي ريكياردو 192 نقطة

5- الفنلندي رايكونن 160 نقطة

- بطولة العالم للصانعين

1- مرسيدس 575 نقطة (توج بلقب البطولة)

2- فيراري 428 نقطة

3- ريد بول 315 نقاط

4- فورس انديا 159 نقطة

5- وليامس 68 نقطة