ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس أهان مدربه ماسيميليانو أليغري خلال لقاء أمام أودينيزي.

وقام أليغري بإخراج باولو ديبالا في الشوط الثاني، وأقحم بدلا منه الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا، خلال المباراة التي انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 6-2، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، التقطت عدسات الكاميرات غضب ديبالا، وتلفظه بألفاظ مهينة لمدربه اعتراضا على تبديله. وتشبه هذه الواقعة، ما قام به المدافع السابق للفريق، ليوناردو بونوتشي، في الموسم الماضي بعد أن اعترض على تبديله.