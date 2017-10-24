قالت تقارير صحافية إن الإيفواري يايا توريه لاعب مان سيتي اقترب من الرحيل عن النادي، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الإسباني بيب غوارديولا.

وذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن توريه قريب من الانضمام إلى فريق نيويورك سيتي الأميركي، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إعلان الإيطالي أندريا بيرلو اعتزاله كرة القدم بنهاية العام الحالي.

وأضافت أن نيويورك سيتي يبحث عن بديل لبيرلو، ويرى أن توريه هو الأنسب لهذه المهمة، خاصة أن الإسباني بيب لا يضعه في حساباته ولم يعتمد عليه سوى في عدد محدود من المباريات كبديل.

وأوضحت الصحيفة أن توريه جدد عقده الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط، لكن يبدو أنه سيرحل قبل إتمام عقده.