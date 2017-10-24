يستهل برشلونة اليوم حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على ريال مورسيا من الدرجة الثالثة في ذهاب الدور الرابع.

وأحرز النادي الكتالوني اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، ويحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب مع 29 لقبا.

ويتوقع ألا يجد البارسا أي صعوبة في تخطي عقبة منافسه، ومن المرجح أن يمنح مدربه إرنستو فالفيردي الفرصة للبدلاء في سعيه إلى إراحة نجومه وخصوصا الأرجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والقائد اندريس إنييستا بعد العروض التي بذلوها منذ بداية الموسم.

ولم يخسر برشلونة حتى الآن في كل المسابقات وكسب جميع لقاءاته باستثناء قمته أمام مضيفه اتلتيكو مدريد (1-1) في الدوري.

ويلعب الافيس وصيف النسخة الأخيرة مع خيتافي في واحدة من 4 مواجهات بين أندية الدرجة الأولى، حيث يلتقي ديبورتيفو لا كورونيا مع لاس بالماس، وجيرونا مع ليفانتي، وايبار مع سلتا فيغو.

ويلعب فالنسيا ثاني الدوري مع ريال سرقسطة من الدرجة الثانية.

كأس المحترفين

يسعى مان يونايتد للنهوض سريعا من كبوته بعد الخسارة الموجعة التي تعرض لها الفريق العريق أمام هيدرسفيلد تاون في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عندما يواجه اليوم سوانزي سيتي في دور الـ 16 من كأس المحترفين.

ويحاول اليونايتد الدفاع بقوة عن لقبه ونسيان إخفاقه الأخير بالدوري.

أما مان سيتي فيتطلع إلى متابعة عروضه الساحرة عندما يواجه وولفرهامبتون في لقاء قد يكون بمتناول اليد لرجال السماوي.