حقق مينيسوتا تمبروولفز فوزا صعبا بنتيجة 115-113 على أوكلاهما سيتي ثاندر أحد المرشحين لإحراز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مكبدا إياه الخسارة الثانية في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وظن كارميلو انطوني انه منح الفوز لفريقه أوكلاهوما بتسجيله سلة قبل نهاية المباراة بخمس ثوان، رد أندرو ويغينز بهجمة سريعة وسجل سلة استعراضية في الرمق الأخير ليمنح الفوز لتمبروولفز.

وانضم انطوني الى اوكلاهوما سيتي ثاندر مطلع الموسم قادما من نيويورك، على أمل تشكيل ثلاثي ناري الى جانب راسل وستبروك وبول جورج.

وكان وستبروك أفضل مسجل لأوكلاهوما مع 31 نقطة، أضاف الى أنطوني 23 نقطة، بينما اكتفى جورج بتسجيل 14 نقطة.

الى ذلك، خسر لوس انجيليس ليكرز للمرة الثانية على ملعبه ستايبلز سنتر، وهذه المرة أمام نيو اورليانز بيليكانز 112-119.

وكان نجم المباراة انطوني ديفيس من الفائز بتسجيله 27 نقطة و17 متابعة. أما اللاعب الشاب للوس انجيليس لونزو بول، فاكتفى بثماني نقاط، إلا انه حقق 13 تمريرة حاسمة.

وفي مباراة ثالثة، تغلب بروكلين نتس على أتلانتا هوكس 116-104.

تغريم إيرفينغ

غرمت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لاعب نادي بوسطن سلتيكس كايري إيرفينغ مبلغ 25 ألف دولار، لتوجهه بألفاظ «غير ملائمة» إلى أحد مشجعي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ووقع الجدال عند استراحة الشوطين خلال المباراة التي فاز فيها بوسطن 102-92، عندما توجه أحد مشجعي فيلادلفيا إلى إيرفينغ بكلام ذكر فيه زميله السابق في كليفلاند كافاليررز ليبرون جيمس.

وأوضحت الرابطة أن «إيرفينغ غرم 25 ألف دولار لاستخدامه كلمات غير ملائمة لدى رده على مشجع». وانضم إيرفينغ هذا الموسم إلى بوسطن في صفقة تبادل مع كليفلاند.

وأفادت تقارير صحافية بأن إيرفينغ طلب من ناديه السابق الرحيل سعيا للخروج من ظل النجم المطلق في كليفلاند، أي جيمس.