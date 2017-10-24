صادها «الدون» عن جدارة.. هذا اجمل عنوان يليق بالفتى الذهبي كريستيانو رونالدو الذي نال جائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما قاد فريقه ريال مدريد للفوز بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بعد منافسة كما جرت العادة خلال العقد الاخير مع نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الى جانب البرازيلي نيمار، الذي انتقل الصيف الماضي من برشلونة إلى باريس سان جرمان بمبلغ فلكي.

وانتظر عشاق الكرة العالمية اختيار الفائزين بجوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في حفل مميز بالعاصمة البريطانية لندن.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم القدم الحاليين والسابقين، إضافة إلى مجموعة أخرى من المشاهير في عالمي الرياضة والفن، حيث يقدم «فيفا» جوائزه الفردية بشكل منفصل للعام الثاني على التوالي، بعد فك شراكته مع مجلة «فرانس فوتبول»، التي تقدم بدورها جائزة الكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم.

ونال جائزة بوشكاش لاجمل هدف في العالم الفرنسي جيرو

اما جائزة أفضل مدرب الفرنسي زندين زيدان الذي قاد الملكي ريال مدريد إلى لقب الليغا، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا.

وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس).

وقد فاز جمهور سيلتيك بجائزة افضل جمهور.

ونال فرانسيس كوني جائزة فيفا للروح الرياضية.

ولدى السيدات، خطفت لقب أفضل لاعبة الهولندية لييكي مارتنس.

وظفرت بجائزة أفضل مدرب الهولندية سارينا فيجمان (المنتخب الهولندي).

فريق فيفا 2017

حارس المرمى: بوفون، الدفاع: مارسيلو، داني ألفيس، راموس، بونوتشي، الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، أنييستا، الهجوم: نيمار، كريسيتانو رونالدو، ميسي

كيفية اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب - لاعبة:

٭ تنقسم عملية الاستفتاء لتحديد الفائزين بالجوائز إلى أربعة أقسام متساوية هي:

٭ تصويت مدربي - مدربات المنتخبات الوطنية المنضمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحق لكل مدرب أومدربة اختيار ثلاثة لاعبين أولاعبات في المركز الثلاثة الأولى.

٭ تصويت قادة المنتخبات المنضمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحق لكل قائد أو قائدة اختيار ثلاثة لاعبين او لاعبات في المراكز الثلاثة الأولى، ولا يحق التصويت للشخص نفسه.

٭ تصويت الصحافيين، حيث يتم اختيار صحافي متخصص من كل دولة للمشاركة بالاستفتاء من خلال اختيار أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

٭ تصويت الجمهور، حيث منح الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني، لمشجعي كرة القدم إمكانية المشاركة في الاستفتاء. وبعد فرز الأصوات، يتم حساب النسبة العامة من الأقسام الأربعة، بواقع 25% لكل منها.