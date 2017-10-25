عاد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بفوز كبير من ارض دالاس مافريكس 133-103، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وقاد الموزع ستيفن كوري، افضل لاعب في الدوري مرتين، فريقه الى فوزه الثاني مقابل خسارتين هذا الموسم، بتسجيله 29 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

كما تألق في صفوف حامل اللقب الهداف كيفن دورانت (25 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (21 نقطة).

ولدى دالاس الذي مني بخسارته الرابعة تواليا، سجل سبعة لاعبين 10 نقاط او اكثر، ابرزهم ويسلي ماثيوز (19 نقطة). وسجل برادلي بيل 20 نقطة وجون وال 19 نقطة و12 متابعة، ليقودا واشنطن ويزاردز الى تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب مضيفه دنفر ناغتس 109-104.

وفي ميامي فاز هيت على ضيفه اتلانتا هوكس 104-93 بفضل 21 نقطة لجوش ريتشاردسون و20 للبديل واين الينغتون.

وقدم الاسترالي الشاب بن سيمونز اداء مميزا بتسجيله ثلاثية مزدوجة «تريبل دابل» لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في سلة ديترويت بيستونز (97-86).

وهذه اول ثلاثية مزدوجة للاعب البالغ 21 عاما والمولود في ملبورن، وذلك بعد غيابه طوال الموسم الماضي لاصابة قوية في قدمه.

وسجل سيمونز 21 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة على ارض ديترويت الذي مني بخسارته الثانية، فيما حقق فيلادلفيا فوزه الاول هذا الموسم.

وأصبح سيمونز اول لاعب منذ 50 سنة يحقق تريبل دابل مرة على الاقل في اول اربع مباريات يخوضها في الدوري.

كما اصبح ثالث لاعب يحقق هذا الانجاز.

واصبح الاسترالي ثاني لاعب يفتتح مشواره في الدوري بأربع ثنائيات مزدوجة «دابل دابل» معادلا انطلاقة روبرتسون.

وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 32 نقطة و14 متابعة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 103-94. ونجح يانيس في تخطي حاجز 30 نقطة في مباريات فريقه الاربع (3-1).

وقاد لاماركوس اولدريدج سان انتونيو سبيرز الى الفوز على تورونتو رابتورز 101-97، بتسجيله 20 نقطة و8 متابعات، فيما كان ديمار ديروزان الافضل لدى الخاسر مع 28 نقطة.

وفي مباراته الاولى بعد اقالة مدربه ايرل واتسون نتيجة خسارته اول ثلاث مباريات، فاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 117-115 مع مدربه المؤقت جاي تريانو.