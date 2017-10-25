يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول في العالم سابقا في كرة المضرب والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الى الملاعب بعد غياب أشهر للإصابة، وذلك للمشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية في ديسمبر المقبل.

واكــــد المنظمـون ان ديوكوفيتــش الفائــــــز بـ 12 لقبا فـي البطولات الاربع الكبــرى وفافرينكا المتوج بثلاثة القاب كبيرة سينضمان الى الاسباني رافايل نادال الاول عالميا في الدورة المقررة بين 28 و30 ديسمبر.

ويغيــب الصربي (30 عاما) المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، عــن الملاعــب منــذ يوليــو الماضــي بسبـــب إصابــــة في الكوع.