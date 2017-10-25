انهال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالمديح على لاعبه كريستيانو رونالدو، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017.

وتوج زيدان، بجائزة أفضل مدرب في العالم للمرة الأولى في تاريخه كمدرب، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، متفوقا على ماسيمو أليجري وأنطونيو كونتي، مدربي يوفنتوس وتشلسي على الترتيب.

فيما فاز رونالدو، بجائزة «الأفضل» على حساب منافسيه ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، نجمي برشلونة وباريس سان جرمان على الترتيب.

وقال زيزو في تصريحات نقلها موقع «فور فور تو»: «بماذا يمكنني أن أصفه؟ ببساطة إنه الأفضل».

وأضاف المدرب الفرنسي: «إنه يتطلع دائما للفوز بالبطولات، ويعمل بجد كما قال هو، لذلك نحن سعداء من أجله».

وعن فوز زيدان بـ 4 بطولات في موسم 2017/2016، أوضح: «الشيء الأهم هو امتلاك العاطفة وأن تحب ما تفعل، ثم بذل أفضل ما لديك».

وأتم زيدان تصريحاته، مؤكدا: «وهذا يكون أسهل عندما تكون في أفضل ناد بالعالم».