أضحى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بطلا للمجتمع البرتغالي مرة جديدة، وظهر ذلك جليا في جميع وسائل الإعلام، التي تبارت في الإشادة به، عقب حصوله للمرة الخامسة على جائزة «الأفضل».

ووصفت صحيفة (آبولا) رونالدو بـ «دون كريستيانو الخامس».

أما (ريكورد) فتصدر غلافها عنوان «خمسة».

وجاء في عنوان صحيفة (كوريو دا مانيا): «رونالدو أسطورة مستمرة».

بدورها، نشرت «تيليغراف» صورة كبيرة لرونالدو وهو يقبل جائزة أفضل لاعب في العالم تحت عنوان «رونالدو يحكم العالم مجددا».

من جانبها، وجهت الصحيفة أنظارها نحو حفل توزيع جوائز «الأفضل» ونشرت صورة لنجل كريستيانو رونالدو وهو يصافح ليونيل ميسي مع عنوان «والدي أفضل منك».