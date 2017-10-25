يرى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني أشار مارادونا: «كريستيانو يستحق الجائزة، فقد تفوق بأفضلية بسيطة على الباقين».

ونفى مارادونا وجود أي مشكلة بينه وبين مواطنه لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، قائلا: «أنا أحبه كثيرا. كل ما يقال عن ليو وعني مجرد حكايات ليست حقيقية».

كما نشر مارادونا صورة له مع ميسي على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليق: «هذا أحد أسعد أيام حياتي منذ أن تركت منتخب الأرجنتين، لقد قابلت رجلا لم ينس محادثاتي وأنا محظوظ يا ميسي».

وكان يتردد أن هناك مشكلة بين ميسي ومارادونا نظرا لأن الأخير كان قد صرح أكثر من مرة بأن مواطنه ليس أفضل من كريستيانو، كما أن ميسي لم يقم بدعوته لحفل زفافه الذي أقيم الصيف الماضي.