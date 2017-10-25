يسعى نابولي المتصدر الى استعادة نغمة بدايته المثالية، عندما يحل ضيفا على جنوى الرابع عشر اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وحقق النادي الجنوبي ثمانية انتصارات تواليا في بداية الموسم، وفقد أول نقطتين بتعادله سلبا السبت الماضي أمام ضيفه ومطارده المباشر انتر ميلان، فبقي الفارق بينهما نقطتين، لفائدة يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية، الذي قلص الفارق مع المتصدر الى ثلاث نقاط عقب فوزه الكبير على مضيفه أودينيزي 6-2.

وكان لقاء القمة ضد انتر، ثاني مباراة تواليا يفشل فيها فقراء الجنوب في الفوز، بعدما خسر أمام مضيفه مان سيتي الانجليزي 1-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويملك نابولي قوة هجومية ضاربة بقيادة هدافه الدولي البلجيكي دريس ميرتنز رابع لائحة هدافي الكالتشيو برصيد 7 أهداف، والاسباني خوسيه كايخون (4 أهداف) وقائده الدولي السلوفاكي ماريك هامسيك.

وأكد مدرب نابولي ساري انه يتعين على الفريق مواصلة اللعب بنفس الطريقة والاسلوب والعودة الى سكة الانتصارات لانها الوحيدة التي تقود الى إحراز الالقاب، في اشارة الى سعيه للقبه الاول في الدوري منذ عام 1990.

ويخوض يوفنتوس اختبارا سهلا امام ضيفه سبال الصاعد حديثا الى دوري الاضواء وصاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

ويأمل اليوفي في تأكيد صحوته عقب فوزه الكبير على اودينيزي، وذلك بعد تعادل مع مضيفه اتالانتا وخسارة على ارضه امام لاتسيو.

ويتربص لاتسيو المتساوي نقاطا مع يوفنتوس، بثنائي الصدارة عندما يستضيف بولونيا الثامن. وحقق لاتسيو 7 انتصارات بينها 4 متتالية في مبارياته الاخيرة، ابرزها على يوفنتوس في تورينو في المرحلة قبل الماضية، وسيحاول استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه عقب خسارته أمام أتالانتا 0-1 بعد 3 انتصارات متتالية.

ويحل ميلان ضيفا على كييفو فيرونا آملا في تحقيق انتصار أول بعد أربع مراحل اكتفى فيها بنقطة واحدة.

ويعاني ميلان ومدربه مونتيلا الأمرين محليا حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة وهو الذي صرف مالكه الجديد الصيني لي يونغهونغ 230 مليون يورو لضم لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.