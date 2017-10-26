دورتموند يبلغ رابع أدوار كأس ألمانيا

سجل جيسي لينغارد هدفي فريقه مان يونايتد حامل اللقب في مرمى سوانسي سيتي (2-0) ليقوده إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانجليزي المحترفة، في حين احتاج ارسنال الى وقت إضافي ومان سيتي لركلات الترجيح ليلحقا به.

وكعادته أراح مدرب «المان» جوزيه مورينيو ابرز لاعبي الصف الأول وأبرزهم هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو (شارك منتصف الشوط الثاني) وصانع الألعاب الارميني هنريك مخيتاريان والحارس الاسباني دافيد دي خيا.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل عبر لينغارد (21)، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني(59).

وقاد الثنائي الجزائري اسلام سليماني ورياض محرز ليستر سيتي الى الفوز على ليدز يونايتد 3-1 بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و88 بعد ان سبقهما زميلهما النيجيري كليتشي ايهيناتشو (30)، علما بأن ليدز افتتح التسجيل بواسطة بابلو هرنانديز (26).

وكاد نوريتش سيتي ان يفعلها لأنه تقدم على مضيفه ارسنال في عقر دار الأخير بهدف سجله جوش مورفي في الدقيقة 34 وبقي متقدما حتى الدقيقة 85 عندما سجل البديل الشاب ادوارد نكيتيا هدف التعادل 1-1.

ونجح نكيتيا نفسه في تسجيل هدف الترجيح بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية في الدقيقة 96 وينتزع بطاقة التأهل لفريقه.

وعلى ملعب الاتحاد، احتاج مان سيتي الى الركلات الترجيحية لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الاولى 4-1.

كأس إسبانيا

وضع اشبيلية قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس اسبانيا بفوزه الكبير على مضيفه قرطاجة من الدرجة الثالثة 3-0.

وسجل بابلو سارابيا (25) والأرجنتيني خواكين كوريا (35) والكولومبي موريال (51) الأهداف. وعاد الافيس وصيف بطل الموسم الماضي بفوز ثمين من ارض مضيفه خيتافي بهدف وحيد سجله المهاجم الفنزويلي سانتوس في الدقيقة 87.

وحذا فالنسيا حذو الافيس وعاد بفوز غال على حساب مضيفه ريال سرقسطة بهدفين لمورينو (81) وباريخو (90 من ركلة جزاء).

ولم يجد برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي، أي صعوبة في الفوز على مورسيا (3-0) في مباراة أشبه بنزهة كروية.

وسجل ثلاثية الفريق الكتالوني، كل من باكو ألكاسير، وجيرار دولوفيو، وجوزيه أرناييز (44، 52، 56)، ليضع البارسا، قدمه الأولى في ثمن النهائي قبل مباراة العودة.

كأس ألمانيا

بلغت أندية بوروسيا دورتموند حامل اللقب وفرانكفورت الوصيف ومونشنغلادباخ وشالكه وباير ليفركوزن الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا.

وفجر دورتموند حامل اللقب جام غضبه على مضيفه ماغديبورغ من الدرجة الثالثة وسحقه بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كاسترو (41) والسويدي اسحاق (47) والاوكراني يارمولنكو (73 من ركلة جزاء) والاسباني بارترا (79) والياباني كاغاوا (90).

وحجز مونشنغلادباخ بطاقته بفوزه على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف وحيد سجله البلجيكي ثورغان هازارفي الدقيقة 52، وشالكه بتغلبه على مضيفه فيهين من الدرجة الثالثة بثلاثة أهداف للارجنتيني دي سانتو (26) والنمساوي بورغشتالر (30) وألف مينتسل (53 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للپولندي دافيد بلاخا (76).

وأكرم ليفركوزن وفادة ضيفه يونيون برلين من الدرجة الثانية برباعية ليوليان براندت (36) والأرجنتيني ألاريو (58) والبرازيلي بورغيس (89 من ركلة جزاء) والتشيلي ارانغويز مقابل هدف لدينيس دوب (46).