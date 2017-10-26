بوفون: سنبلغ المونديال

شدد الحارس المخضرم جانلويجي بوفون على أهمية تأهل منتخب إيطاليا إلى كأس العالم روسيا 2018.

ويستعد الآزوري لملاقاة نظيره السويدي، في نوفمبر المقبل ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم.

ونقلت شبكة «فوتبول إيطاليا»، تصريحات بوفون والتي قال فيها «العبور للمونديال هدف مهم لي وللكرة الإيطالية.

تشلسي وساري

استقر نادي تشلسي على خليفة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز القريب من الرحيل عن «ستامفورد بريدج».

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس»، أن تشلسي يرغب في التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب نادي نابولي ليكون خليفة أنطونيو كونتي في الموسم المقبل.

استياء اوزيل

كشفت تقارير صحافية عن سبب جديد يدفع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال إلى عدم تجديد عقده مع الغانرز خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «إيفينينغ نيوز»، أن أوزيل طلب الحصول على القميص رقم 10 لكن إدارة أرسنال رفضت ومنحته إلى جاك ويلشير.

- موهبة برازيلية

يواصل كل من مان يونايتد وأرسنال صراعهما على خدمات لاعب سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن كشافين من الناديين راقبوا اللاعب الشاب يوري ألبرتو وأعجبوا بقدراته.

وأضافت أن اليونايتد وأرسنال مستعدان للتقدم رسميا بعرض لضم ألبرتو الذي تقدر قيمته حاليا بـ37.5 مليون إسترليني.

- خسارة مالية

أعلن نادي هامبورغ أنه واجه خلال موسم «2016-2017» ثاني أكبر خسائر مالية في تاريخه.

وقال النادي في بيان إن خسائره بلغت 13.4 مليون يورو في الموسم الماضي، علما أن أكبر خسارة في تاريخه سجلت خلال موسم 2014- 2015، حيث بلغت 16.8 مليون يورو.