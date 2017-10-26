ثأر انتر ميلان من ضيفه سمبدوريا عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل السلوفاكي ميلان سكرينيار (18) والقائد الأرجنتيني ماورو ايكاردي (32 و54) أهداف الأفاعي، والپولندي دافيد كوفناتشكي (64) وفابيو كوالياريلا (85) هدفي سمبدوريا.

ورد «النـــيراتزوري» الاعتبار لخسارتيه ذهابا وإيابا أمام سمبدوريا الموسم الماضي في الدوري، وحافظ على سجله خاليا من الخسارة حتى الآن هذا الموسم.

وهو الفوز الثامن لانتر مقابل تعادلين فرفع رصيده الى 26 نقطة. في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الثانية هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس مع مباراة مؤجلة أمام روما.

وقدم انتر عرضا جيدا في الشوط الأول وكاد ينهيه بأكثر من ثنائية نظيفة بالنظر الى الفرص التي خلقها لولا تألق الحارس كريستيان بوجيوني الذي تصدى لتسديدات كثيرة أبرزها للكرواتي ايفان بيريزيتش وانطونيو كاندريفا والياباني ناغاموتو، كما تدخل القائم والعارضة في مناسبتين.

وأثمر ضغط انتر هدفا مبكرا سجله لاعب سمبدوريا السابق سكرينيار (8).

ورد القائم الأيسر تسديدة بعيدة لبيريزيتش (29)، قبل ان يضيف إيكاردي الهدف الثاني بتسديدة على الطائر (31).

وتحسن أداء سمبدوريا مطلع الشوط الثاني، بيد أنه تلقى ضربة موجعة باستقبال شباكه للهدف الثالث عبر ايكاردي (54).

وهو الهدف الحادي عشر لإيكاردي هذا الموسم فارتقى الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي.

وحــرمـــت العارضة بيريزيتش من هدف محقق (62).

وقلص كوفناتشكي الفارق بتسجيله الهدف الأول لسمبدوريا بعد 7 دقائق من دخوله مكان الكولومبي زاباتا (64)، قبل أن يضيف كوالياريلا الهدف الثاني بضربة رأسية (85).

وهو الهدف السادس لكوالياريلا هذا الموسم.