قاد «الملك» ليبرون جيمس فريق كليفلاند كافالييرز وصيف الموسم الماضي، لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتحقيقه 34 نقطة و13 متابعة.

وفاز كليفلاند على شيكاغو 119-112، ضمن سلسلة مباريات شهدت مواصلة لوس انجيليس كليبرز لانطلاقته القوية، بتحقيقه الفوز الثالث تواليا هذا الموسم.

وللمرة الأولى منذ خمس مواسم، خاض جيمس المباراة كصانع ألعاب بعد التغييرات التي أجراها المدرب تايرون لو على تشكيلته، في ظل غياب ديريك روز المصاب في كاحله، وإبقاء دواين وايد على مقاعد الاحتياط بطلب من اللاعب الذي يجد انه ليس في أفضل مستوياته.

وفي مباراة أخرى، سجل آرون غوردون 41 نقطة وسجل رمية ثلاثية في الثواني الاخيرة، ليخرج أورلاندو ماجيك بفوز على بروكلين نتس بنتيجة 125-121.

كما تألق الفرنسي ايفان فورنييه بتسجيله 28 نقطة للفائز بينها 12 في الدقائق الخمس الاخيرة. في المقابل، كان دانجيلو راسل الأفضل للخاسر مع 27 نقطة. الى ذلك، سجل سي جاي ماكولوم 23 نقطة بينها 4 نقاط في سلسلة من تسع تواليا أواخر المباراة، ليقود فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 103-93.

وعزز بورتلاند السلسلة القياسية للانتصارات في المباراة الأولى على ملعبه في الدوري الى 17 فوزا. وتعود آخر خسارة في مباراة افتتاحية على ملعبه الى عام 2000، على يد لوس انجيليس ليكرز. وساهم كل من جيلين براون وجايسون تاتوم في فوز بوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 110-89، بتسجيلهما 23 و22 نقطة تواليا. اما أفضل مسجل للخاسر فكان ديماركوس كوزنيز مع 39 نقطة.

والخسارة هي الثالثة تواليا لنيكس الذي يواصل عروضه السيئة كما في السنوات الأخيرة، وكان افضل مسجل في صفوفه التركي اينيس كانتر برصيد 16 نقطة. وواصل لوس انجيليس كليبرز انطلاقته القوية منذ مطلع الموسم الحالي وحقق فوزه الثالث تواليا وكان على يوتا جاز 102-84 بفضل 22 نقطة لنجمه بلايك غريغين.