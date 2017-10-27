أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعيين الفرنسي كلود بويل مديرا فنيا جديدا للفريق ليحل محل كريغ شكسبير. وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن فريق الثعالب حصل على توقيع بويل لمدة عامين ونصف العام حتى يونيو لعام 2020.

ووفقا للتقارير، فإن أكبر نتيجة حققها كلود بويل كمدرب في البريمييرليغ مع ساوثمبتون كانت أمام ليستر سيتي وتحديدا في شهر يناير الماضي، حيث انتهت بثلاثية نظيفة. وقال بويل نقلا عن بيان للنادي: «إنه لشرف عظيم لي أن أصبح مدربا لليستر، النادي الذي تتماشى قيمه مع قيمي. فرصة مساعدة النادي على البناء على أساس نجاحاته الأخيرة مثيرة حقا».

وكان بويل (56 عاما) المدرب السابق لموناكو وليون، حرا منذ إقالته من تدريب القديسين في يونيو الماضي.