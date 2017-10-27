فرط توتنهام في تقدمه بهدفين وخرج من الدور الرابع لكأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم، بخسارته أمام جاره اللندني وست هام يونايتد 2-3 فيما حقق تشلسي فوزا صعبا على إيفرتون 2-1.

واكتمل عقد ربع النهائي بتأهل معظم الأقوياء ارسنال ومان سيتي ومان يونايتد وتشلسي وليستر سيتي ووست هام وبورنموث وبريستول (الدرجة الثانية).

على ملعب ويمبلي العريق، افتتح موسى سيسوكو التسجيل للسبيرز (6)، ثم عزز ديلي ألي بهدف ثان (37).

لكن شباك فريق المدرب الأرجنتيني بوكتينو اهتزت ثلاث مرات في ربع ساعة في الشوط الثاني، عن طريق الغاني اندري ايو (55 و60) والإيطالي انجيلو اوغبونا (70) لاعبا الهامرز.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، نجح البلوز بافتتاح التسجيل عن طريق روديغر (26).

وسجل البرازيلي ويليان الهدف الثاني لفريق المدرب كونتي (90)، قبل أن يقلص الشاب دومينيكي الفارق (92).

كأس إسبانيا

خسر فياريال أمام مضيفه بونفيرادينا من الدرجة الثالثة 0-1، وسقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي من الدرجة ذاتها 1-1، وأتلتيك بلباو أمام مضيفه فورمنتيرا من الثانية بالنتيجة ذاتها في ذهاب الدور الرابع لمسابقة كأس إسبانيا.

في المباراة الاولى سجل سيرخيو سيدونشا الهدف الوحيد في الدقيقة 37.

وفي الثانية، كان الاتليتي البادئ بالتسجيل عبر الغاني توماس بارتي (17)، وادرك إلتشي التعادل في الدقيقة (52) عبر مانويل كورونادو.

وفي الثالثة، منح فرناندو لينيان التقدم لفورمنتيرا في الدقيقة 60، وأدرك راوول غارسيا التعادل بعد 3 دقائق.

وعاد سلتا فيغو بفوز ثمين من ارض مضيفه ايبار بهدفين للأرجنتيني غوستافو كابرال (4) والسويدي غيديتي (44) مقابل هدف لسيرجي اينريش (18).

وبالنتيجة ذاتها، فاز ليغانيس على مضيفه بلد الوليد من الدرجة الثانية.

كأس ألمانيا

عانى بايرن ميونيخ الأمرّين واحتاج الى ركلات الترجيح للفوز 5-4 على مضيفه لايبزيغ الذي لعب بعشرة لاعبين ولحق بركب المتأهلين الى ثمن نهائي كأس ألمانيا مع كولن وشتوتغارت وفولفسبورغ.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر السويدي فورسبرغ في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ورد البافاري بعد 5 دقائق بواسطة الكانتارا.

وابتسمت ركلات الترجيح للفريق البافاري بعدما اهدر الدولي تيمو فيرنر ركلة الجزاء الخامسة الأخيرة في السلسلة الأولى.

وقدم بايرن أداء مخيبا في الشوط الاول وسنحت له فرصتان فقط.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بطرد كيتا لتلقيه الإنذار الثاني. وتخطى كولن محنته في البوندسليغا وحقق فوزا غاليا خارج قواعده من مضيفه هرتا برلين 3-1.

وحذا فيردر بريمن حذو كولن وحقق فوزه الثاني هذا الموسم وفي مسابقة الكأس بالذات عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الجزائري إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 30.

وبدوره، وضع فولفسبورغ حدا لسبع مباريات دون انتصار في الدوري وتغلب على هانوفر بهدف وحيد سجله النيجيري اوهيس فيليكس في الدقيقة 49.

وحجز شتوتغارت بطاقته على حساب مضيفه كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-1.