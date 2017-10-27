احتفظ نابولي بالصدارة بفارق نقطتين عن انتر بعد فوزه الصعب على مضيفه جنوى 3-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تخطى يوفنتوس حامل اللقب ضيفه سبال الصاعد 4-1.

ورفع فريق فقراء الجنوب رصيده الى 28 نقطة من 30 ممكنة، فيما لا يزال اليوفي مضيقا الخناق على الثنائي، بفارق ثلاث نقاط وبالتساوي مع لاتسيو الفائز على مضيفه بولونيا 2-1.

وعلى ملعب سان باولو، افتتح المغربي عادل تاعرابت التسجيل لجنوى (4)، لكن نجم نابولي ميرتنز رد من ضربة حرة جميلة في الزاوية اليسرى (14)، ثم من تسديدة قريبة من زاوية ضيقة اثر تمريرة من الغيني امادو دياوارا (33)، رافعا رصيده الى 9 أهداف في المركز الثالث لترتيب الهدافين.

وقلص ميرتنز حظوظ المضيف في الثاني بتسديدة يسارية قوية ارتدت من المدافع البوسني ارفين زوكانوفيتش في مرمى فريقه (60)، لكن جنوى أبى الاستسلام بتسجيل ارماندو ايتسو من رأسية قريبة بعد معمعة داخل منطقة نابولي (77). ونجح لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وعلى ملعب اليانز ستايدوم، افتتح فريق السيدة العجوز التسجيل بهدف جميل لبرناردسكي (14).

ومن ضربة حرة جميلة جدا للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عزز يوفنتوس الفارق (22). وقلص البرتو بالوسكي الفارق (34).

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الثالث (65)، قبل ان يضيف كوادرادو الرابع (70).

وتابع لاتسيو بدايته الرائعة، فحقق فوزه الثامن على حساب مضيفه بولونيا 2-1. سجل لفريق العاصمة الصربي سيرغي سافيتش (4) والبوسني لوليتش (28) وأهدر له متصدر ترتيب الهدافين ايموبيلي ركلة جزاء (20). وقلص الفارق لبولونيا لوليتش عن طريق الخطأ (50).

وحقق ميلان العريق والحالم بلقبه الأول منذ 2011، فوزه الأول في خمس مباريات على مضيفه كييفو 4-1 ليصبح ثامنا.

وغاب عن بطل أوروبا سبع مرات قائد دفاعه ليوناردو بونوتشي لطرده جنوى.

وحقق روما فوزا هزيلا على كروتوني السابع عشر بهدف الأرجنتيني دييغو بيروتي (10 من ركلة جزاء).

ونجح فيورنتينا السابع بتحقيق فوزه الثالث على التوالي على ضيفه تورينو 3-0، بأهداف ماركو بيناسي (29) والأرجنتيني جوفاني سيميوني (66) والسنغالي باباكار (75 من ركلة جزاء).

وهز اتالانتا التاسع شباك ضيفه فيرونا الثامن عشر ثلاث مرات عن طريق السويسري ريمو فرويلر (50) والسلوفينيين يوسيب ايليسيتش (59) وياسمين كورتيتش (75).