يأمل باريس سان جرمان المتصدر في الاستفادة من التعثر الراهن لنيس الجنوبي، عندما يستقبله اليوم على ملعب «بارك دي برانس» في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتربع فريق العاصمة على صدارة الترتيب بفارق اربع نقاط عن موناكو حامل اللقب ويبدو مرشحا قويا لاستعادة اللقب الذي سيطر عليه بين 2013 و2016.

لكن فريق المدرب الاسباني اوناي ايمري سيفتقد في مواجهة نيس نجمه البرازيلي نيمار بعد طرده في مباراة مرسيليا الأخيرة (2-2).

وستكون مواجهة نيس الثالثة التي يغيب عنها نيمار منذ انضمامه الى الفريق المملوك قطريا في أغسطس، بعد الأخيرة أمام مونبلييه (0-0).

وقد يجري ايمري تغييرات عديدة على تشكيلته قبل أربعة أيام من استقبال اندرلخت البلجيكي، حيث يبحث عن تحقيق فوز رابع على التوالي يضمن له التأهل الى دور الـ 16.

ويغيب عن مواجهة نيس لاعب الوسط تياغو موتا، فيما يحوم الشك حول الظهيرين البرازيلي داني الفيس والبلجيكي مونييه.

وقد يستفيد الارجنتيني انخل دي ماريا من إيقاف نيمار ليلعب أساسيا للمرة الثانية فقط منذ أغسطس.

وقد يستعيد فافر مدرب نيس خدمات هدافه الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي الغائب عن المباراة الأخيرة لإصابة في ربلة ساقه.