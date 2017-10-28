يصطدم مان يونايتد بضيفه توتنهام على معركة الوصافة، اليوم في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، فيما يبحث مان سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل على وست بروميتش البيون.

وبعد بداية نارية ليونايتد هذا الموسم محليا واوروبيا حيث حقق 3 انتصارات متتالية في دوري ابطال اوروبا، تراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في آخر جولتين في البريمييرليغ، فتعادلوا سلبا مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على ارض هادرسفيلد المغمور 1-2.

ويتوقع ان يعود الى تشكيلة الشياطين الحمر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصائم عن التهديف في آخر اربع مباريات بعد تسجيله 11 هدفا في اول 10 مباريات من الموسم.

ولا يزال مورينيو يفتقد للاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بالاضافة الى مايكل كاريك والبلجيكي مروان الفلايني، لكن اقترب من الشفاء قلب دفاعه العاجي اريك بايي.

وفاز يونايتد في مبارياته الاربع على ارضه هذا الموسم، فسجل 14 هدفا ولم تهتز شباكه اي مرة.

وكان توتنهام في طريقه الى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الاربع الاخيرة، لكنه اهدر منتصف الاسبوع تقدما بهدفين وخسر امام وست هام 2-3 في كأس الرابطة.

ويأمل الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب مان سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافا لمواجهته في كاس الرابطة عندما احتاج الى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الاولى.

ويقدم سيتي اداء هجوميا رائعا مع الارجنتيني سيرخيو اغويرو، البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفا في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.

ويستعد أرسنال الخامس للدفع بالثلاثي الهجومي التشيلي اليكسيس سانشيس والالماني مسعود اوزيل والفرنسي الكسندر لاكازيت، عندما يستقبل سوانسي سيتي الخامس عشر، بعد ادراكهم الشباك ضد ايفرتون (5-2) الاسبوع الماضي.

اما تشلسي حامل اللقب والذي حقق فوزه الاول بعد خسارتين على حساب واتفورد، فيحل على بورنموث وصيف القاع، باحثا عن تقليص الفارق مع ثالث الترتيب.

وفي باقي المباريات، يلعب كريستال بالاس مع وست هام، واتفورد مع ستوك سيتي.

ألمانيا

ستكون الفرصة سانحة امام لايبزيغ للثأر لخسارته امام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح 4-5 الاربعاء الماضي في الدور الـ16 من كأس المانيا، عندما يحل ضيفا عليه على ملعب اليانز ارينا في المرحلة العاشرة من بطولة المانيا اليوم.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في البوندسليغا بفارق الاهداف عن بوروسيا دورتموند، ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ. ومن المتوقع ان يستمر غياب توماس مولر والجناح الفرنسي فرانك ريبيري للاصابة.

وسيحاول بوروسيا دورتموند استغلال لقاء مطارديه وتوسيع الفارق ربما عندما يحل ضيفا على هانوفر السادس.

وفي مباريات اخرى، يلعب ماينتس مع اينتراخت فرانكفورت، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهرتا برلين مع هامبورغ، وشالكه مع فولفسبورغ، وباير ليفركوزن مع كولن، وفيردر بريمن مع اوغسبورغ، وشتوتغارت مع فرايبورغ.

فرنسا

يواجه موناكو ضيفه بوردو الباحث عن فوزه الاول في ثلاث مباريات، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

ويتربع باريس سان جرمان على صدارة الترتيب بفارق اربع نقاط عن موناكو حامل اللقب.

وفي باقي المباريات، يلعب نانت مع ديغون، كاين مع تروا، غانغان مع اميان، مونبلييه مع رين، وستراسبورغ مع انجيه.