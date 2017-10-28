عبر الإسباني ماركوس ألونسو مدافع نادي تشلسي عن سعادته بقرار الرحيل عن نادي ريال مدريد الذي عشقه منذ طفولته. الإسباني الدولي رحل عن ريال مدريد في العام 2010 إلى نادي بولتون واندررز الإنجليزي قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى فيورنتينا الإيطالي وسندرلاند وتشلسي. وفي تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، قال ألونسو «لقد افتقدت الصبر للعب هناك (في ريال مدريد)، لقد خضت أول مباراة لي في موسمي الأخير هناك، ولكنني أردت اللعب كل أسبوع. وعندما جاءني عرض من الدوري الإنجليزي لم أتردد في الموافقة، لست نادما على هذا القرار».

وأضاف «عندما تكون صغيرا في السن، فإنك لا تكون ناضجا وتريد اللعب كل أسبوع. لم أفعل أي شئ خاطئ، أنا سعيد جدا بمسيرتي وأريد أن أتحسن أكثر».

وتابع «ريال مدريد كان بيتي لفترة طويلة، وأنا لم أنس ذلك. لقد كبرت هناك والتقيت الكثير من الأشخاص وبدأت مسيرتي هناك. هناك جزء مني سيظل هناك دائما، لا يمكنني إنكار أن اللعب للفريق الأول كان حلما».