أعلن نادي توتنهام امس أن نجم هجومه هاري كين سيغيب، بسبب الإصابة، عن صفوف الفريق في المباراة المقررة اليوم أمام مضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعاني كين، الذي سجل 38 هدفا حتى الآن خلال عام 2017، من إصابة في الساق اليسرى، حسبما أكده توتنهام بحسابه على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».



ويحتمل ان يعود كين للمشاركة في المباراة المقررة الأسبوع المقبل أمام ريال مدريد الاسباني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه سيغيب عن مباراة اليوم.



وقال مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو: «لا يمكننا المجازفة بإشراكه في المباراة».

وأضاف: «إنها إصابة بسيطة وصغيرة للغاية، لكننا لا يمكن أن نخاطر. سنقيم لاحقا مدى إمكانية مشاركته في مباراة يوم الأربعاء أمام ريال مدريد. أما في مباراة الغد، فمشاركته مستحيلة».