أكد المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش ان هدفه الفوز بالدوري الانجليزي الممتاز رفقة فريقه مان يونايتد.

وقال العملاق السويدي الذي يقترب من العودة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة، أنه عاد لينهي ما بدأه.

وفي تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»، قال «إبرا» (36 عاما): «أعتقد انني عدت لإنهاء ما بدأته. كل شئ بنيته في الموسم الأول لي مع الفريق، والذي فزت فيه بثلاث بطولات، لم ينتهي كما أردت، أو كما أراد الجميع».

وأضاف: «الهدف هو الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا هو الهدف الذي أريد إنهاءه. كل شيء بدأته في الموسم الأول، سننهيه في الموسم الثاني». وقال إبرا: «في هذه اللحظة التي أصبت فيها، كان من السهل بالنسبة لي أن أعود لأن هناك تحديا أواجهه، ويتمثل هذا التحدي في عدم التعرض لإصابة خطيرة من قبل، وكل هؤلاء الناس قالوا إن مسيرتي انتهت أو أنه لاعب كبير للغاية».