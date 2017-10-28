أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم إيقاف نجم باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ بسبب طرده في نهاية المباراة ضد مرسيليا (2-2) الاحد الماضي ضمن الدوري المحلي.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه امام ضيفه نيس.

وطرد نيمار لتلقيه إنذارين آخرهما لدفعه الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس بدون كرة بعدما عرقله الأخير من الخلف عندما كان مرسيليا متقدما 2-1 على ملعب فيلودروم.

وهي حالة الطرد الأولى لنيمار منذ انضمامه الى صفوف الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو من برشلونة الاسباني.

وسجـل نيمــار 7 أهــداف ومــرر 5 كـرات حاسمـة فـــي 8 مباريات كأساسي في الدوري.