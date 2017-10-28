يحل برشلونة متصدر الدوري الاسباني ضيفا ثقيلا على أتلتيك بلباو في المرحلة العاشرة.

وهي المرة الاولى التي يعود فيها ارنستو فالفيردي الى سان ماميس معقل فريقه السابق منذ انتقاله لتدريب برشلونة في يونيو الماضي خلفا للويس انريكي الذي فضل عدم تمديد عقده معه. وحقق برشلونة 12 فوزا وتعادلا في واحدة في جميع المسابقات منذ تولي فالفيردي تدريبه. ويفتتح فالنسيا المرحلة بضيافة الافيس. يقدم فالنسيا بداية موسم رائعة اذ حصد حتى الآن 21 نقطة وضعته في المركز الثاني، ومن المتوقع ان تكون مهمته سهلة ضد الافيس قبل الاخير بثلاث نقاط فقط.

ويستضيف اتلتيكو مدريد الرابع برصيد 19 نقطة فياريال السادس وله 16 نقطة في مباراة قوية.

ويلعب ايضا اشبيلية مع ليغانيس.

إيطاليا

تتجه الانظار الى ملعب «سان سيرو» اليوم الذي يحتضن القمة التقليدية بين ميلان وضيفه يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ايطاليا.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين امام انتر. ويأتي يوفنتوس ثالثا وله 25 نقطة، وميلان ثامنا برصيد 16 نقطة.

وحقق يوفنتوس وميلان فوزين كبيرين بنتيجة واحدة 4-1 في المرحلة الماضية، الاول على سبال الوافد الجديد، والثاني على كييفو.

ويستعيد يوفنتوس باشراف مدرب ميلان السابق ماسيميليانو اليغريو مستواه المعهود تدريجيا بعد فترة من التذبذب، ويعول بدرجة كبيرة على مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، بفارق هدفين خلف تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو.

في المقابل، فان ميلان لم يصل بعد الى المستوى المأمول بعد التعاقدات الهائلة التي ابرهما منذ انتقال ملكيته الى مستثمرين صينيين، ما جعل مدربه فينتشنزو مونتيلا تحت الضغط لتحقيق النتائج الجيدة والا واجه خطر الاقالة من منصبه.

ويفتقد ميلان صخرة دفاعه المنتقل من يوفنتوس بالذات ليوناردو بونوتشي (30 عاما) الموقوف مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة قبل الماضية التي تعادل فيها فريقه مع جنوى سلبا.

ويلعب ايضا روما الخامس مع بولونيا.