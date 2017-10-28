وضع ريال مدريد قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بفوز فريقه الرديف على مضيفه فوينلابرادا من الدرجة الثالثة 2-0 في ختام ذهاب الدور الرابع.

وسجل ماركو اسينسيو (63 من ركلة جزاء) ولوكاس فاسكيز (80 من ركلة جزاء) الهدفين.



وخاض ريال مدريد المباراة في غياب جميع نجومه باستثناء المهاجم فاسكيز ولاعب الوسط اسينسيو والمدافع ناتشو فرنانديز، حيث فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إراحتهم ترقبا لمواجهتي امام جيرونا الاحد المقبل ضمن الدوري المحلي، وتوتنهام الانجليزي الاربعاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 63 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء اثر عرقلة المدافع المغربي اشرف حكيمي داخل المنطقة من طرف المدافع فران غارسيا فانبرى لها ماركو أسينسيو على يسار الحارس جوردي كودينا (63).



ثم حصل النادي الملكي على ركلة جزاء ثانية اثر عرقلة الفرنسي ثيو هرنانديز من طرف باكو كانديلا طرد على اثرها لتلقي الانذار الثاني، وانبرى لها لوكاس فاسكيز على يمين الحارس كودينا (80).



وتساوى الفريقان على ارضية الملعب بعد طرد المدافع فاييخو اثر تدخل قوي بحق لاعب الوسط لويس ميا (89).



وبالنتيجة ذاتها، فاز ليفانتي على مضيفه جيرونا سجلهما الغاني ايمانويل بواتنغ (39) والعاجي شيخ دوكوريه (61).



ووضع لاس بالماس قدما في الدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 4-1.



وحقق ريال سوسييداد فوزا صعبا على مضيفه لييدا إسبورتيو من الدرجة الثانية 1-0. وتقام مباريات الاياب من 28 الى 30 نوفمبر المقبل.