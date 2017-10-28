ـ كشف مدرب شتوتغارت هانيس فولف أن الفريق سيفتقد جهود المدافع هولجر بادشتوبر في المباراة المقررة أمام ضيفه فرايبورغ لإصابته في الفخذ.

ـ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يجري تحقيقات مع نادي هرتا برلين، بسبب لافتة رفعها مشجعوه تحمل كلمات تشير إلى الاعتداءات، التي طالت عددا من النساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة في 2016. خلال المباراة، التي خسرها الفريق أمام كولون في بطولة كأس ألمانيا.

ـ قال مسؤولون في محكمة إن من المقرر أن يقر لاعب الجولف الشهير تايغر وودز بالذنب بالنسبة لاتهامه بالقيادة المتهورة وأن يلتحق ببرنامج للمذنبين للمرة الأولى لتجنب إدانته بالقيادة تحت تأثير الكحول أو العقاقير.

وفي مايو عثر على الرياضي البالغ من العمر 41 عاما نائما خلف عجلة القيادة في سيارته، من طراز مرسيدس-بنز، التي كانت متوقفة على جانب طريق ليس بعيدا عن منزله في جوبيتر أيلاند.

ـ أعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع اللاعب السويدي الشاب أليكس تيموسي أندرسون من هلسنبورج السويدي. لكن بايرن أوضح أن اللاعب، البالغ من العمر 16 عاما، سيستمر مع ناديه الحالي، المنافس بدوري الدرجة الثانية السويدي، حتى يوليو 2019.

ـ أعلن اتحاد كرة القدم في اذربيجان رحيل روبرت بروزينسكي عن منصب المدير الفني للمنتخب الأول، رغم تحقيق الفريق أعلى عدد من النقاط في سجل مشاركاته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.