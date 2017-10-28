تغلب السويسري روجيه فيدرر على الفرنسي بونوا بير بسهولة 6-1 و6-3 في أقل من ساعة اول من امس، ليبلغ ربع نهائي دورة بازل السويسرية للتنس للمرة الخامسة عشرة في مسيرته.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الفرنسي أدريان مانارينو السابع الذي تغلب على الكندي الشاب دنيس شابوفالوف 4-6 و6-1 و6-2.

وتعتبر بازل من الدورات المفضلة لفيدرر، اذ توج بلقبها سبع مرات وخسر خمس مباريات نهائية، وغاب عنها الموسم الماضي للاصابة.

وعانى الكرواتي مارين سيليتش الثاني لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مواطنه بورنا كوريتش 6-3 و3-6 و6-3.

وسيواجه سيليتش في مباراته المقبلة المجري مارتون فوكسوفيتش الصاعد من التصفيات والفائز على الارجنتيني ليوناردو ماير 3-0 ثم بالانسحاب.

كما تأهل الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع بفوزه على الفرنسي جوليان بينيتو 6-4 و6-4، وسيلتقي الاسباني روبرتو باوتيتسا اغوت السادس والمتأهل الاربعاء المقبل.

ماسترز السيدات

أصبحت كارولين غارسيا المصنفة ثامنة اول فرنسية منذ 2006 تبلغ نصف نهائي بطولة الماسترز للتنس التي تتنافس فيها افضل ثماني لاعبات في العالم، بعد فوزها امس في سنغافورة على الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة 0-6 و6-3 و7-5، مستفيدة من خسارة الرومانية سيمونا هاليب الاولى امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة 3-6 و4-6.

وكانت فوزنياكي ضامنة لتأهلها الى نصف النهائي منذ الاربعاء بعد فوزها على هاليب، وبخسارتها امس أمام غارسيا أصبحت اللاعبتان على المسافة ذاتها بانتصارين وهزيمة لكل منهما، مقابل هزيمتين وفوز لكل من هاليب وسفيتولينا في المجموعة الحمراء.

وتلتقي غارسيا وفوزنياكي في نصف النهائي تواليا مع الاميركية فينوس وليامس الخامسة والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة المتأهلتين عن المجموعة البيضاء.

وقلبت غارسيا تأخرها بمجموعة ساحقة الى فوز حماسي على فوزنياكي منعشة آمالها في بلوغ نصف النهائي، ثم اكدت بطاقتها بعدما حرمت سفيتولينا التي كانت قد فقدت آمالها بالتأهل، خصمتها هاليب من تحقيق فوزها الثاني.

طورغم خيبة انتهاء مشوارها عند دور المجموعات، بإمكان هاليب أن تنهي العام في صدارة تصنيف المحترفات في حال لم تكن كأس البطولة من نصيب سفيتولينا.