سجل بلايك غريفين ثلاثية في الوقت القاتل وقاد لوس انجيليس كليبرز متصدر الترتيب الى الفوز على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 104-103، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما منح الثنائي كايري ايرفينغ وآل هورفورد بوسطن سلتيكس فوزه الثالث.

وقاد الثنائي كايري ايرفينغ وآل هورفورد فريقهما بوسطن سلتيكس الى تحقيق فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه ميلووكي باكس 96-89. وسجل هورفورد 27 نقطة و9 متابعات وايرفينغ 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة، ليرتقي بوسطن (3-2) الى المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية. وبرغم تألق ثنائي بوسطن هجوميا إلا ان دفاعه لم يقدم الأداء المرجو، فسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 28 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وهي المرة الاولى التي ينزل فيها تحت حاجز 30 نقطة هذا الموسم.

ومن دون نجمه انتوني ديفيس الذي خلد إلى الراحة، الحق أورليانز بيليكانز الخسارة الاولى بمضيفه ساكرامنتو كينغز 114-106، بعد تعملق المهاجم ديماركوس كازنز صاحب 41 نقطة و23 متابعة ضد الفريق الذي حمل ألوانه بين 2010 و2017. وفي ممفيس، كان لاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول نجم فوز فريقه غريزليز على دالاس مافريكس 96-91.

وفي شيكاغو، تخطى بولز ضيفه أتلانتا هوكس 91-86، بفضل أداء جماعي لروبين لوبيز (16 نقطة و8 متابعات)، الفنلندي الشاب لوري ماركانن (14 نقطة و12 متابعة)، دافيد نوابا (15 نقطة و11 متابعة) وجاستن هوليداي (13 نقطة و10 متابعات).