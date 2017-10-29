غنم مان يونايتد، حامل اللقب 20 مرة، ثلاث نقاط مهمة من ضيفه توتنهام بفوزه عليه بهدف متأخر لمهاجمه الفرنسي البديل أنطوني مارسيال، فانفرد في مركز الوصافة بفارق 5 نقاط عن جاره مان سيتي المتصدر الذي عاد فائزا من ارض وست برومويتش البيون 3-2، امس في المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وفك فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ارتباطه في معركة الوصافة مع توتنهام الذي افتقد هدافه الدولي هاري كاين المصاب بعضلات الفخذ، مبتعدا عنه بفارق 3 نقاط.

وحقق ليفربول السادس فوزه الأول في اربع مباريات بثلاثية على ضيفه هادرسفيلد، فيما قلب ارسنال الرابع تأخره الى فوز على ضيفه سوانسي 2-1، ويلعب تشلسي الخامس وحامل اللقب في وقت لاحق على ارض بورنموث وصيف القاع.

في المباراة الأولى وتحت الأمطار بملعب «اولد ترافورد» أمام 75 الف متفرج، سجل مارسيال هدف الفوز في الدقيقة 81.

وسجل يونايتد 10 أهداف هذا الموسم في آخر 10 دقائق من مبارياته، اي بنسبة 43% من مجموعة أهدافه.

ويستقبل يونايتد الثلاثاء بنفيكا البرتغالي وتوتنهام الاربعاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري ابطال اوروبا.

سيتي مثابر على الفوز

وفي المباراة الثانية على ملعب «هاوثورنز»، حقق مان سيتي افضل بداية له في البريمييرليغ بفوزه الثامن على التوالي والتاسع في 10 مباريات، على مضيفه وست بروميتش 3-2.

وبرغم بقاء هدافه الارجنتيني سيرخيو اغويرو بديلا، افتتح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا التسجيل عن طريق الألماني الشاب لوروا سانيه (10). وعادل جاي رودريغيز للمضيف (13)، قبل ان يستعيد البرازيلي فرناندينيو التقدم ويسجل الهدف الثاني (15). وفي الشوط الثاني، سجل رحيم سترلينغ هدف سيتي الثالث (64)،

قبل ان يقلص ماتيو فيليبس الفارق في اللحظات الأخيرة (90). عوض ليفربول خسارته المذلة امام توتنهام 1-4، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه هادرسفيلد.

افتتح دانيال ستاريدج التسجيل (50). وعزز البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة (58). واختتم الهولندي جورجينيو فينالدوم التسجيل (75).

قلب المدفعجية تأخرهم بهدف سام كلوكاس (22)، الى فوز 2-1 بهدفي البوسني سياد كولازيناتش (51) والويلزي ارون رامسي (58).

وسجل العاجي ويلفريد زاها هدفا قاتلا منح كريستال بالاس التعادل امام ضيفه وست هام 2-2. وسقط واتفورد امام ستوك سيتي 1-0.

وفاز تشلسي حامل اللقب على بورنموث 1-0. سجل هدف البلوز نجمه ايدن هازارد (51).

ورفع تشلسي رصيده الى 19 نقطة في المركز الرابع.