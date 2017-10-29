تخطى حامل اللقب غولدن ستيت ووريرز بدايته المتعثرة ضد واشنطن ويزاردز، ليفوز بفارق 3 نقاط، بينما حقق نيويورك نيكس فوزه الأول هذا الموسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعانى غولدن ستيت، بطل 2015 و2017، من بداية متعثرة أمام فريق العاصمة الأميركية، قبل ان يستعيد توازنه ويفوز 120-117.

وفشل غولدن في تسجيل 17 من 20 محاولة ثلاثية في الشوط الأول، وفقد خدمات لاعبه درايموند غرين، أفضل لاعبي الدفاع الموسم الماضي، اثر شجار مع لاعب واشنطن برادلي بيل قبل نهاية الشوط الأول بنحو 20 ثانية.

وتمكن غولدن من التقدم عبر سلة لأندري إيغودالا قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق و13 ثانية، وحافظ على التقدم حتى النهاية، على الرغم من ان لاعب واشنطن جون وول سدد رمية ثلاثية بعيدة قبل النهاية بـ 1.1 ثانية، كانت كفيلة بمعادلة النتيجة، إلا انها أخطأت السلة.

وقاد كيفن دورانت لاعبي ووريرز مع 31 نقطة، وأضاف زميله ستيفن كوري 20 نقطة و8 تمريرات حاسمة. كما أدى لاعبو الاحتياط دورا أساسيا في فوز فريقهم، لاسيما مع كيفون لوني (9 نقاط)، ديفيد وست (16 نقطة) وأومري كاسبي (8 نقاط).

وفي مباريات أخرى، تلقى سان انتونيو سبيرز خسارته الأولى هذا الموسم، وذلك على يد مضيفه أورلاندو ماجيك بنتيجة 114-87.

ومع 25 نقطة للاعبه الفرنسي إيفان فورنييه، حقق أورلاندو انطلاقة قوية للمباراة وتقدم فيها تدريجا، مع فارق 14 نقطة بنهاية الربع الأول، و27 بعد الربع الثاني. وفي الربع الثالث، تمكن أورلاندو من رفع الفارق الى 36 نقطة، ودخل الربع الأخير متقدما بفارق 31 نقطة.

وحقق لاعب أورلاندو جوناثان سيمونز الذي خاض الموسمين الماضيين مع سان انتونيو، 17 نقطة في سلة فريقه السابق، مساهما في تحقيق فريقه الحالي الفوز الرابع له مقابل خسارة واحدة.

وحقق نيويورك نيكس فوزه الأول هذا الموسم، وهذه المرة على حساب بروكلين نتس بنتيجة 107-86، في مباراة تخللها تسجيل لاعب نيويورك الفرنسي الشاب فرانك نتيليكينا أول نقاطه في الدوري الأميركي، محققا 9 نقاط و5 تمريرات.

وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس الى الفوز بنتيجة 109-93 على تشارلوت هورنتس، محققا «تريبل دبل» مع 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات.

وتلقى أوكلاهوما سيتي ثاندر خسارته الثالثة في أربع مباريات، وهذه المرة أمام مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 116-119.