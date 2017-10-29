حدد الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد، وجهته المقبلة، حال رحيله عن الفريق الملكي، خلال الصيف المقبل، في ظل ابتعاده عن المباريات بسبب تكرار إصابته.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أن بيل طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، الانضمام لصفوف توتنهام الإنجليزي، حال رحيله عن صفوف الميرنغي. وأوضحت أن النفاثة لا يرغب في الرحيل عن الملكي سوى بالانضمام إلى السبيرز، في ظل تقارير صحفية تشير إلى رغبة مان يونايتد في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال يود التعاقد مع هاري كين هداف السبيرز، ولذلك لن يتخلى بسهولة عن بيل لصالح توتنهام قبل ضم هداف الدوري الإنجليزي.

ولعب بيل في صفوف توتنهام في الفترة من 2007 حتى 2013، وقاده للفوز بكأس الرابطة كما سجل 55 هدفا برفقته في 203 مباريات، قبل أن ينضم للنادي الملكي مقابل 105 ملايين يورو.