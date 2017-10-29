أكد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون انه لا يفكر بالاعتزال حاليا، مع اقترابه من إحراز لقبه الرابع في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، والمرجح خلال جائزة المكسيك الكبرى اليوم المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم.

ويحتاج هاميلتون الى الحلول ضمن الخمسة الأوائل في المكسيك، لحسم اللقب، بصرف النظر عن نتيجة منافسه الأقرب الالماني سيباستيان فيتل، سائق فيراري وبطل العالم أربع مرات بين 2010 و2013، علما انه يتبقى ثلاث سباقات حتى نهاية الموسم، هم - إلى المكسيك - جائزة البرازيل الكبرى وجائزة أبوظبي الكبرى.

ومع اقترابه من لقبه الرابع والثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة، شدد هاميلتون (32 عاما) على ان الاعتزال ليس على جدول أعماله حاليا.

وقال هاميلتون «يمكنني بسهولة ان أتخيل نفسي من دون الفورمولا واحد، إلا أن الأمر ليس مطروحا حاليا».

وأضاف «ثمة أمور جيدة ستأتي وستكمل موقعي حاليا».

ورفض هاميلتون تقديم تفاصيل إضافية عن خططه المستقبلية، كاشفا بأنه زار مدينة لوس أنجيليس الأميركية في وقت سابق هذا الأسبوع لبحث مشاريع جديدة قد يقدم عليها.