أكد ماركو سوميليا وكيل أعمال مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي أن موكله سخر من الأخبار التي ربطته بالرحيل إلى صفوف تشيلسي أو الانضمام للدوري الصيني.

وقال سوميليا في تصريحات لإذاعة «TMW» الإيطالية: «ضحكنا سويا على أخبار الرحيل عن النسور بما في ذلك أخبار اقترابه من تشيلسي، إيموبيلي وقع منذ أيام عقدا جديدا حتى 2020 مع الفريق الإيطالي».

وتابع: «أحب أن أستغل هذه المناسبة لأشكر رئيس نادي لاتسيو إجلي تاري، بعدما منح اللاعب أفضل عقد ممكن وجعله صاحب أعلى راتب مع الفريق وهذه مكافأة على المستوى الذي ظهر به في الفترة الأخيرة».