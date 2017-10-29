بلغ السويسري روجيه فيدرر نهائي المصنف ثانيا دورة بازل السويسرية للتنس بفوزه امس في نصف النهائي على البلجيكي دافيد غوفان العاشر 6-1 و6-2.

وضرب فيدرر موعدا في النهائي مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 19 عالميا الفائز على الكرواتي مارين سيليتش حامل اللقب والمصنف رابعا عالميا.

ويسعى فيدرر الفائز بلقب الدورة المقامة في مسقط رأسه سبع مرات، الى بلوغ النهائي للمرة الثالثة عشرة في مسيرته، سعيا لإحراز لقب سابع له في 2017، والحفاظ على آماله بإنهاء الموسم في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين، على حساب الإسباني رافايل نادال.

من جهته، تفوق دل بوترو (29 عاما) على سيليتش بنتيجة 6-4 و6-4، علما ان الكرواتي خاض مباراة ماراتونية في ربع النهائي امتدت لنحو ثلاث ساعات، فاز في ختامها على المجري مارتون فوكسوفيتش الصاعد من التصفيات، بنتيجة 7-6 (7-3)، 5-7، و7-6 (7-4).