ضمنت الرومانية سيمونا هاليب إنهاء الموسم في صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات، بعد خسارة التشيكية كارولينا بليسكوفا أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي في نصف نهائي بطولة الماسترز للسيدات.

وتلتقي فوزنياكي، المصنفة أولى سابقا، في النهائي الأميركية المخضرمة فينوس وليامس التي فازت في نصف النهائي الثاني على الفرنسية كارولين غارسيا.

وكانت بليسكوفا المصنفة ثالثة عالميا، آخر لاعبة قادرة على انتزاع الصدارة من الرومانية، الا انها كانت تحتاج الى إحراز لقب البطولة الختامية للموسم المقامة حاليا في سنغافورة.

لكن فوزنياكي السادسة عالميا تفوقت في نصف النهائي على بليسكوفا بنتيجة 7-6 (11-9) و6-3، لتحرمها فرصة استعادة صدارة التصنيف التي احتلتها في وقت سابق هذه السنة.

وفي نصف النهائي الثاني، فازت وليامس على غارسيا المصنفة ثامنة عالميا، بنتيجة 6-7 (3-7)، 6-2، و6-3.